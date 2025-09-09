Corona, Ukraine-Krieg und viele Projekte prägten seine erste Amtszeit. Jetzt will Matthias Egert (CDU) weitermachen – und setzt auf Bürgerdialog.

Zörbig: CDU-Bürgermeister Matthias Egert will bei OB-Wahl im Jahr 2026 wieder antreten

Zörbig/MZ. - Der Zörbiger Bürgermeister Matthias Egert (CDU) hat am 8. September 2025 über Facebook seine erneute Kandidatur angekündigt. Am 11. September will er sich seiner Partei als Bewerber für die Wahl zum Stadtoberhaupt stellen. Egert ist seit 2019 im Amt und betonte, er wolle seine Arbeit fortsetzen und die kommenden Jahre aktiv gestalten.