Wahl am 8. Februar 2026 Zörbig: CDU-Bürgermeister Matthias Egert will bei OB-Wahl im Jahr 2026 wieder antreten
Corona, Ukraine-Krieg und viele Projekte prägten seine erste Amtszeit. Jetzt will Matthias Egert (CDU) weitermachen – und setzt auf Bürgerdialog.
Aktualisiert: 09.09.2025, 16:08
Zörbig/MZ. - Der Zörbiger Bürgermeister Matthias Egert (CDU) hat am 8. September 2025 über Facebook seine erneute Kandidatur angekündigt. Am 11. September will er sich seiner Partei als Bewerber für die Wahl zum Stadtoberhaupt stellen. Egert ist seit 2019 im Amt und betonte, er wolle seine Arbeit fortsetzen und die kommenden Jahre aktiv gestalten.