Zwei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag auf der L136 zwischen Hinsdorf und Tornau vor der Heide ereignet hat.

Fiat kracht in Seat: Zwei Verletzte bei Unfall bei Tornau vor der Heide

Zwischen Hinsdorf und Tornau vor der Heide ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Tornau vor der Heide. – Bei einem Verkehrsunfall auf der L136 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden am Montagnachmittag, dem 8. September, nach Angaben der Polizei zwei Frauen verletzt.

Demnach hatte eine 54-Jährige mit ihrem Seat die Landstraße aus Richtung Hinsdorf kommend in Richtung Tornau vor der Heide befahren, als ihr in einer Kurve ein 71-jähriger Opel-Fahrer auf ihrer Fahrspur entgegenkam.

Unfall in Anhalt-Bitterfeld: Fiat-Fahrerin kracht in Seat

Der Mann habe offenbar versucht, einen Lkw in Richtung Hinsdorf zu überholen und sei dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, habe die Seat-Fahrerin stark abbremsen müssen.

Bei dem Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Foto: Tom Musche

Eine 48-jährige Fiat-Fahrerin habe daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf den Seat aufgefahren. Beide Fahrerinnen hätten leichte Verletzungen erlitten und seien zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der Sachschaden an den beiden Pkw werde auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zu einem direkten Zusammenstoß mit dem überholenden Opel ist es laut Polizei nicht gekommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.