In den vergangenenen Jahren verstarben mehrere junge Störche im Saalekreis nachweislich an Gummibändern im Magen. 2025 gibt es noch keine Kenntnis von einem solchen Fall. Dennoch sind Vogelschützer in Sorge. Unter anderem auch, weil in Bad Dürrenberg auf einen Storch geschossen wurde.

Warum die Wildvogelhilfe Leipzig die Gefahr noch nicht gebannt sieht

Am 7. August fand Karsten Peterlein den verletzten Storch in Balditz, ließ ihn noch am selben Tag in Leipzig untersuchen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Ein schwacher Jungstorch, der sich nicht auf den Beinen halten kann und auch nicht wegfliegt, sobald man sich nähert. Aufgefunden in der Nähe des Storchenhorsts im Bad Dürrenberger Ortsteil Balditz, wo im letzten Jahr mehrere junge Weißstörche nachweislich an Gummibändern im Magen verendeten.