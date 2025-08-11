Am heutigen Montag beginnt das neue Schuljahr. Die MZ war bei einem Gottesdienst für die Erstklässler und einer Einschulungsfeier dabei. Welche Vorbereitungen noch getroffen wurden.

Überall im Saalekreis fanden Samstag Einschulungsfeiern statt. Auch Meggie aus Braunsbedra ist nun ein Schulkind.

Braunsbedra/MZ. - 50 Erstklässler gibt es dieses Jahr in drei Klassen an der Lessing-Grundschule in Braunsbedra. Mit ihren Ranzen betraten die stolzen Mädchen und Jungen Sonnabendvormittag für die Einschulungsfeier zum ersten Mal stolz das Gebäude – wie hunderte Steppkes im gesamten Saalekreis auch.