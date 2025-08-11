Vorbereitung aufs neue Schuljahr im Saalekreis Warum Braunsbedraer Erstklässler Mut-Murmeln bekommen
Am heutigen Montag beginnt das neue Schuljahr. Die MZ war bei einem Gottesdienst für die Erstklässler und einer Einschulungsfeier dabei. Welche Vorbereitungen noch getroffen wurden.
Braunsbedra/MZ. - 50 Erstklässler gibt es dieses Jahr in drei Klassen an der Lessing-Grundschule in Braunsbedra. Mit ihren Ranzen betraten die stolzen Mädchen und Jungen Sonnabendvormittag für die Einschulungsfeier zum ersten Mal stolz das Gebäude – wie hunderte Steppkes im gesamten Saalekreis auch.