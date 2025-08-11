Das Best Western Soibelmanns in Wittenberg tritt zunehmend auch als Veranstalter von Konzerten in Erscheinung. Was dahintersteckt und warum das Konzept funktioniert.

Konzerte im Best Western - Stern-Combo Meissen kommt in die Lutherstadt

Die Vorbereitungen für das Konzert mit „Stern-Combo Meissen“ laufen bereits: Hotel-Chef Danny Huhn im Hof des Hauses.

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg und der Region gibt es eine Reihe kleiner, feiner Musikangebote. Zu nennen wären da etwa die Hofkonzerte, die gerade zu Ende gegangen sind. Die Gassmühle in Rotta, der Pfarrhof und das Kurhaus in Bad Schmiedeberg mit den Meisterkonzerten, das Simonetti-Haus in Coswig mit den Katzenmusiken, nicht zu vergessen die Kirchen.