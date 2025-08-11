Einzelhandel an B 187 in Jessen Alter Standort schließt: Rewe-Neueröffnung liefert Jessenern breiteres Sortiment
Der neue Rewe-Markt an der Rehainer Straße soll früher als geplant eröffnen. Zwischenzeitlich können Jessener allerdings überhaupt nicht im Rewe einkaufen. Was Inhaber Friedrich Jähnel vorab verrät.
11.08.2025, 10:45
Jessen/Mz. - In weniger als vier Monaten haben die ersten Jessener sicher schon die neuen Hallen von Rewe und Rossmann betreten. Davor schließt jedoch noch der „alte“ Rewe - eine Übergangszeit.