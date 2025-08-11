weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einzelhandel an B 187 in Jessen: Alter Standort schließt: Rewe-Neueröffnung liefert Jessenern breiteres Sortiment

Der neue Rewe-Markt an der Rehainer Straße soll früher als geplant eröffnen. Zwischenzeitlich können Jessener allerdings überhaupt nicht im Rewe einkaufen. Was Inhaber Friedrich Jähnel vorab verrät.

Von Manuela Müller 11.08.2025, 10:45
Anfang August tröpfelt es noch ins Innere des neuen Rewe-Markts an der B 187 in Jessen. Bauarbeiter machen sich nun ans Dämmen des Dachs.
Anfang August tröpfelt es noch ins Innere des neuen Rewe-Markts an der B 187 in Jessen. Bauarbeiter machen sich nun ans Dämmen des Dachs. (Foto: Manuela Müller)

Jessen/Mz. - In weniger als vier Monaten haben die ersten Jessener sicher schon die neuen Hallen von Rewe und Rossmann betreten. Davor schließt jedoch noch der „alte“ Rewe - eine Übergangszeit.