Der neue Rewe-Markt an der Rehainer Straße soll früher als geplant eröffnen. Zwischenzeitlich können Jessener allerdings überhaupt nicht im Rewe einkaufen. Was Inhaber Friedrich Jähnel vorab verrät.

Anfang August tröpfelt es noch ins Innere des neuen Rewe-Markts an der B 187 in Jessen. Bauarbeiter machen sich nun ans Dämmen des Dachs.

Jessen/Mz. - In weniger als vier Monaten haben die ersten Jessener sicher schon die neuen Hallen von Rewe und Rossmann betreten. Davor schließt jedoch noch der „alte“ Rewe - eine Übergangszeit.