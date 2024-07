Warum Bäcker Ramm in Hohenweiden nun immerzu Schwein mit Sternchen bäckt

Ute und Ekkehardt Ramm in ihrer Backstube in Hohenweiden.

Hohenweiden. - So ein ausgefallenes Produkt, das passt einfach in keine Kategorie. Jedenfalls nicht in jene, die die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt für die von ihr vergebenen kulinarischen Sterne vorsieht.