Ein bisschen Glamour in Bad Dürrenberg Warum am Wochenende eine Schönheitskönigin im Saalekreis gekrönt wird

Edeka Himmelreich ist neuer Hauptsponsor des Schönheitswettbewerbs „Miss From Germany“, was dem Saalekreis dieses Wochenende internationales Flair einbringt. Wo man am Samstag Autogramme der Schönheitsköniginnen bekommen kann und was die Krebshilfe Bad Dürrenberg damit zu tun hat: