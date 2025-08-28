Adiam Shishay Resoum ist eine von 50 Eritreern in Merseburg. Die dreifache Mutter stemmt parallel Familie und Sprachkurs – und will bald eine Ausbildung beginnen. Blickt man auf die eritreische Community hierzulande, besonders auf die Frauen, wird klar: Das ist aufgrund zahlreicher struktureller Hürden keine Selbstverständlichkeit.

Warum Adiam Shishay Resoum trotz vieler Hürden ihr Ziel verfolgt, eine Ausbildung zu machen

Merseburg/MZ. - In der Regel stehe sie um 5 Uhr auf, erzählt Adiam Shishay Resoum, dann bereite sie das Essen für ihren Mann und die drei Kinder vor, bevor die zur Arbeit und in Schule und Kita gehen. „Wenn der Haushalt getan ist, lerne ich Deutsch“, erzählt die junge Frau weiter. Sie hat bereits Sprachniveau B1 erreicht. Nächste Woche fängt sie den B2-Kurs an.