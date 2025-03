Mit einem Hebesatz von bis zu 380 Prozent für die Grundsteuer müssen Immobilienbesitzer in Schkopau tiefer in die Tasche greifen. Bis zum 7. März sollten alle 15.000 Grundsteuerbescheide bei den Steuerpflichtigen eintreffen. Doch was passiert mit den problematischen Fällen?

(Foto: IMAGO/Wolfilser)