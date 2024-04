Die Saale-Unstrut Tourismus GmbH lud ihre Mitglieder zum Austausch zum Thema Nachhaltigkeit in den Saalekreis ein. Ein Höhepunkt war die Kürung der Gästelieblinge 2024 bei Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Fazit: Die Bewertung der Unterkünfte zwischen Wettin und Bad Dürrenberg wird immer besser.

Das Landhotel Bad Dürrenberg punktet unter anderem mit einer Salzgrotte. Die Bewertungen der Besucher sind so positiv, dass das Haus unter den drei Besten der Region Saale-Unstrut für die Kür des Gästelieblings 2024 in der Kategorie Hotel war.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es kommen nicht nur immer mehr Touristen in die Saale-Unstrut-Region, wie das Plus von 3,9 Prozent von 2023 gegenüber 2022 beweist. Speziell die Beherbergungsbetriebe im Saalekreis kommen bei den Besuchern auch immer besser an, wie die anschließend im Internet vergebenen Sterne beweisen.