Trotz jüngster Wahlniederlagen haben die Grünen Zulauf. Das spiegelt sich auch im neuen Parteivorstand im Saalekreis wider. Dort ist niemand länger als drei Jahre Mitglied. Was das für die Arbeit bedeutet.

Merseburg/MZ. - „Wir sind alle noch sehr frisch in der Partei. Wir fünf sind alle eingetreten, als es keine grüne Welle mehr gab, sondern als es schwierig war und immer schwieriger wurde. Vielleicht haben wir deshalb eine andere Einstellung zur Partei und zur Politik insgesamt“, mutmaßt Susanne Otto. Die Allstedterin ist mit zweieinhalb Jahren das längstgediente Grünen-Mitglied im frisch gewählten Kreisvorstand und die einzige, die schon vor zwei Jahren zum Führungsquintett gehörte.