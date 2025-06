Sportfest für Menschen mit Handicap in Merseburg Vor diesen Herausforderungen steht die Behindertenarbeit im Saalekreis

Beim jährlichen Sportfest für Menschen mit Beeinträchtigungen in Merseburg standen am Samstag Spiel und Spaß im Vordergrund. Doch die Situation in der Behindertenhilfe ist angespannt. Der neue Rahmenvertrag des Landes spitzt die Personalsituation in vielen Einrichtungen zu. Und im Bereich der ehrenamtlichen Hilfe fehlt der Nachwuchs.