Bei einem Bürgerforum wurde interessierten Anwohnern der Zwischenstand für ein Stadtteilkonzept für Merseburg-Süd vorgestellt. Wie es nun weitergeht.

Von Quartiersmanagement bis Müllproblemlösung - Ideen und (T)räume für Süd

Anne Gall beim Bürgerforum zum Stadtteil Merseburg-Süd. Sie wohnt zwar noch nicht hier, hat aber schon Ideen.

Merseburg/MZ. - „Wir wohnen zwar noch nicht hier, aber wir werden bald hierher ziehen. Mir gefällt Merseburg-Süd“, sagt Anne Gall. „Ich bin selbst ein Plattenbaukind.“ Deshalb interessiere sie sich auch für den Stadtteil und möchte helfen, ihn zu entwickeln, sagte sie der MZ am Rande des Bürgerforums, das in dieser Woche im Vereinsheim der Kleingartenanlage „Pappelallee“ stattfand.