Saalekreis/MZ. - Viele Sportler aus der Region konnten im vergangenen Jahr mit Spitzenleistungen überzeugen. Doch vor allem sechs Athleten aus dem Saalekreis stechen mit Erfolgen auf Landes- und Bundesebene heraus.

Somit stehen sie nun bei der gemeinsamen Sportlerwahl vom Kreissportbund Saalekreis (KSB) und der Mitteldeutschen Zeitung auf dem Tippschein. Der KSB blickt auf die Erfolge der sechs Sportler zurück:

Stefan Keil, TSV Stahl Rothenburg, Skisprung

Stefan Keil hat vor fast 30 Jahren mit dem Skispringen begonnen, ehe er seine Karriere vorzeitig auf Eis legte. Nach der 10-jährigen Pause feierte Stefan 2017 sein Comeback und konnte seither beachtliche sportliche Erfolge erzielen.

Stefan Keil macht seit über 30 Jahren Skispringen. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

In der letzten Saison feierte der Skispringer, der vor drei Jahren zum TSV Stahl Rothenburg wechselte, bei den Deutschen Meisterschaften der Masters einen Doppelsieg. Er gewann sowohl das Einzel als auch das Mannschaftsspringen mit seinem Team-Kollegen Marco Hoffmann.

Ulrich Dämmig, MSV Buna Schkopau, Gewichtheben

Seinen ersten Wettkampf absolvierte Ulrich Dämmig als 13-Jähriger im Sommer 1970. Auch heute greift der Gewichtheber noch regelmäßig zur Hantel und nimmt an zahlreichen Wettkämpfen teil. Das Jahr 2024 war für den Heber in der Altersklasse M65 ein überaus erfolgreiches. Bei seiner zweiten WM-Teilnahme erreichte er den 2. Platz.

Ulrich Dämmig hält zahlreiche Deutsche Rekorde im Gewichtheben. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Zudem erkämpfte er sich den 3. Platz bei der Europameisterschaft und holte sich die Goldmedaille bei der Deutschen Meisterschaft. Neben diesen Spitzenplatzierungen hält Ulrich in seiner Altersklasse aktuell fünf Deutsche Rekorde in den Gewichtsklassen bis 109 Kilo und über 109 Kilo.

Max Schöppe, SV Braunsbedra, Leichtathletik

Es ist die Vielfalt der Leichtathletik, die Max Schöppe besonders begeistert. Mit zehn Jahren hat er die Sportart für sich entdeckt und trainiert seitdem mit großer Leidenschaft beim SV Braunsbedra. Auch heute ist er noch aktiv und nimmt an zahlreichen Wettkämpfen im Erwachsenenbereich teil.

Max Schöppe sicherte sich vier Landesmeistertitel im vergangenen Jahr. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

In der letzten Saison wurde er zweifacher Deutscher Vizemeister und sicherte sich außerdem den dritten und vierten Platz in der Altersklasse M35. Vier Landesmeistertitel in drei verschiedenen Disziplinen runden sein tolles Sportjahr ab.

Justin Lorenz, SV Geiseltal Mücheln, Kegeln-Classic

Als begeisterter Kegler ist Justin Lorenz seit 2022 Mitglied beim SV Geiseltal Mücheln und hat sich seitdem zu einem Leistungsträger in der 1. Mannschaft entwickelt. Sein fleißiges und hartes Training sollte sich für Justin im letzten Jahr auszahlen.

Justin Lorenz holte sich bei Bronze bei den Deutschen Meisterschaften. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Neben tollen Leistungen mit der Mannschaft konnte er auch im Einzel große Erfolge erzielen. In der letzten Saison nahm Justin mit 23 weiteren Sportlern an den Deutschen Meisterschaften teil und erspielte sich Bronze.

Matthias Fölting, VSG Oppin, Bowling

Seit über 20 Jahren spielt Matthias Fölting aktiv Bowling. Der Sport erfordert Technik, Geschicklichkeit und Präzision. Eigenschaften, die der Sportler von der Volkssportgemeinschaft Oppin sehr gut beherrscht.

Matthias Fölting ist seit über 20 Jahren aktiv im Bowling. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Durch einen Unfall vor vielen Jahren wurde er in die Klasse der Versehrten II eingestuft. Trotz Handicap schaffte er es immer wieder, gute Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften zu erreichen. Im letzten Jahr konnte er seinen Erfolg aus 2023 mit dem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften wiederholen.

Andreas Rehder, TSV Leuna, Hockey

Andreas Rehder ist seit mehr als sechzig Jahren leidenschaftlicher Hockeyspieler. In seiner leistungssportlichen Karriere war er Mitglied der DDR-Nationalmannschaft, für die er insgesamt 50 Länderspiele bestritt. Nach seiner leistungssportlichen Laufbahn übernahm Andreas von 2007 bis 2018 die Verantwortung für die Hockey-Männermannschaft des TSV Leuna.

Andreas Rehder gewann mit dem Masterteam des Deutschen-Hockey-Bundes den WM-Titel. (Foto: Kreissportbund Saalekreis)

Seit 2018 gehört er dem Kreis der Masterteams des Deutschen-Hockey-Bundes der Altersklasse M60 und M65 an. Mit dem deutschen Team errang Andreas im letzten Jahr in Nottingham den WM-Titel in der Halle und war als Top-Torschütze wesentlich am großen Erfolg beteiligt.