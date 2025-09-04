Die Freiwillige Feuerwehr Esperstedt und ihr Förderverein laden am Samstag, 6. September, ein, ein Doppeljubiläum mit ihnen zu feiern. Was es dabei zu sehen und zu erleben gibt.

Dieses Foto zeigt die Esperstedter Feuerwehr im Jahr 1930. Es ist das älteste Bild aus der 100-jährigen Geschichte der Wehr, das heute vorliegt.

Esperstedt/MZ. - Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es im Volksmund. Dann auf zur nächsten Feier, sagt man sich in Esperstedt: Nachdem die Freiwillige Feuerwehr des Ortes und der Verein zur Förderung der Wehr Mitte Juni dieses Jahres mit vielen Gästen das neue Gerätehaus festlich eingeweiht haben, stehen am kommenden Samstag, 6. September, die Feierlichkeiten zum Doppeljubiläum an. Die Wehr hat in diesem Jahr 100. Geburtstag, ihr Förderverein den Zwanzigsten. Anlässlich dessen wird am Samstag auf und um den Sportplatz am Pflaumenweg einiges geboten.