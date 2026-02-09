Überraschung bei 1. Abendveranstaltung Vier Förderer und Unterstützer des Querfurter Karnevals für langjähriges Engagement geehrt
Zum Auftakt seines Veranstaltungsreigen in der 41. Session hat der Präsident vom Querfurter Carnevals Verein vier „Ehrenkreuze“ des Landesverbandes verliehen. Wie sich Familie Schwarz im Verein engagiert.
Querfurt/MZ. - „Der Blumenstrauß müsste deinen Geschmack treffen. Du hast ihn ja gekauft“, meinte der Präsident des Querfurter Carnevals Vereins (QCV), Michael Gräbe, schmunzelnd zu Vereinsmitglied Cornelia Schwarz, während sie ausgezeichnet wurde.