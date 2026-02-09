weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Überraschung bei 1. Abendveranstaltung: Vier Förderer und Unterstützer des Querfurter Karnevals für langjähriges Engagement geehrt

Überraschung bei 1. Abendveranstaltung Vier Förderer und Unterstützer des Querfurter Karnevals für langjähriges Engagement geehrt

Zum Auftakt seines Veranstaltungsreigen in der 41. Session hat der Präsident vom Querfurter Carnevals Verein vier „Ehrenkreuze“ des Landesverbandes verliehen. Wie sich Familie Schwarz im Verein engagiert.

09.02.2026, 17:00
Mit dem „Ehrenkreuz“ und einer Urkunde wurden Lars Hunkert (v.l.), Cornelia Schwarz, Yvette Schwarz und Jürgen Schwarz zu Beginn der ersten Abendveranstaltung des Querfurter Carnevals Vereins ausgezeichnet.
Mit dem „Ehrenkreuz“ und einer Urkunde wurden Lars Hunkert (v.l.), Cornelia Schwarz, Yvette Schwarz und Jürgen Schwarz zu Beginn der ersten Abendveranstaltung des Querfurter Carnevals Vereins ausgezeichnet. (Foto: A. Losack)

Querfurt/MZ. - „Der Blumenstrauß müsste deinen Geschmack treffen. Du hast ihn ja gekauft“, meinte der Präsident des Querfurter Carnevals Vereins (QCV), Michael Gräbe, schmunzelnd zu Vereinsmitglied Cornelia Schwarz, während sie ausgezeichnet wurde.