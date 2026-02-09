Überraschung bei 1. Abendveranstaltung Vier Förderer und Unterstützer des Querfurter Karnevals für langjähriges Engagement geehrt

Zum Auftakt seines Veranstaltungsreigen in der 41. Session hat der Präsident vom Querfurter Carnevals Verein vier „Ehrenkreuze“ des Landesverbandes verliehen. Wie sich Familie Schwarz im Verein engagiert.