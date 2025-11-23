Die Polizei im Saalekreis hat die Fahndung nach einer vermissten 52 Jahre alten Frau aus Querfurt aufgehoben. Die Gesuchte sei wieder da, teilten die Beamten mit.

Vermisste 52-jährige Frau in Querfurt wieder da - Fahndung beendet

Die Polizei im Saalekreis hat die Fahndung nach einer zunächst vermissten 52 Jahre alten Frau aus Querfurt aufgehoben.

Querfurt/MZ. - Eine im Saalekreis vermisste 52 Jahre alte Frau ist wieder da. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde aufgehoben.

Die Beamten hatten zuvor im Raum Querfurt mit einem Polizeihubschrauber, zwei Suchhunden sowie Unterstützung der Feuerwehr nach der Frau gesucht.