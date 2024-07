In der Nacht zum Dienstag ereignen sich auf der A38 bei Bad Lauchstädt gleich zwei Unfälle mit Verletzten. Bei einem kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Kleintransporter.

Bei dem Unfall am Montagabend wurde ein Insasse verletzt.

Bad Lauchstädt/MZ - Auf der A38 im Bereich der Goethestadt Bad Lauchstädt hat es in der Nacht zu Dienstag gleich zwei schwere Unfälle gegeben. Zunächst mussten die Feuerwehren der Kommune gegen 21.30 Uhr in die Nähe der Anschlusstelle Bad Lauchstädt ausrücken. Dort war ein Auto in Fahrtrichtung Göttingen auf einen Lkw aufgefahren.