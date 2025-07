Leuna/MZ. - Die größte Chemieinvestition in Mitteldeutschland soll im kommenden März offiziell starten. Der Eröffnungstermin der UPM-Bioraffinerie in Leuna sei für den 16. März 2026 geplant, erklärte Harald Dialer am Rande des Besuchs von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Montag. Dialer ist Technologievorstand und verantwortlich für Bioraffinerien beim finnischen Chemiekonzern UPM, der in den vergangenen Jahren 1,3 Milliarden Euro verbaut hat.

