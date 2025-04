Am Samstag ist ein 58-jähriger Mann beim Tauchen im Geiseltalsee verstorben. Die Feuerwehr suchte zuvor per Boot nach dem Vermissten. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umstände des Todes.

Tauchunfall mit Todesfolge in Stöbnitz

Der Geiseltalsee in Stöbnitz mit Blick auf geschützte Halbinsel

Stöbnitz - Am Samstagnachmittag ist ein Taucher im Geiseltalsee ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Tauchunfall gegen 17 Uhr. Der Verstorbene, ein 58-jähriger Mann, war Teil einer vierköpfigen Tauchgruppe, die in Zweierteams vom Strand in Stöbnitz aus auf Tauchgang gegangen war.