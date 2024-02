Nach einem Unfall auf der B91 in Merseburg war die Fahrbahn Richtung Halle komplett gesperrt. Ein Lkw und ein Radfahrer waren zusammengestoßen. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Unfall in Merseburg

B91/Merseburg/DUR. - Zu einem heftigen Unfall ist es am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der Bundesstraße B91 in Höhe des Kötzschener Weges in Merseburg gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach ist ein Lkw mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer werde derzeit im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. "Wie schwer seine Verletzungen sind, können wir aktuell noch nicht sagen."

Zum Gesundheitszustand des Lkw-Fahrers liegen derzeit keine Informationen vor. Die B91 Richtung Halle war längere Zeit komplett gesperrt.