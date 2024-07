Zwei ältere Damen gingen am 12. Juli im Geiseltalsee bei Frankleben schwimmen. Beide überlebten das nicht. Am Samstag, 20. Juli, ereignete sich im Geiseltal wieder ein schwerer Badeunfall. Das Opfer liegt auf der Intensivstation.

Frankleben/Roßbach/MZ - Der tragische Badeunfall am 12. Juli im Geiseltalsee hat ein zweites Menschenleben gefordert. Auch die ältere Dame, die eine Woche lang in einem Krankenhaus in Halle intensivmedizinisch behandelt wurde, hat den Unfall nicht überlebt. Nach MZ-Informationen verstarb die schwer verletzte Frau am vergangenen Freitagabend.