Unbekannte Täter dringen gewaltsam in Juweliergeschäft in Merseburg ein

Merseburg/MZ - Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht gewaltsam in ein Einkaufszentrum in der Querfurter Straße in Merseburg eingebrochen. In dem Center zerstörten der oder die Täter mehrere Vitrinen eines Juweliers und stahlen daraus Schmuck. Wie viel dieser Wert ist, ist der Polizei bislang noch nicht bekannt.

Andere Geschäfte wurden nicht angegriffen. Ein Fährtenhund war im Einsatz, der in Richtung einer Gartenanlage lief. Die Polizei sicherte Spuren, Ermittlungen wurden eingeleitet.