Stadtwerke bauen Fernwärme Straßensperrung in Merseburg: 13 Kilometer Umleitung für 250 Meter Baustelle

Die Geusaer Straße in Merseburg, zentrale Anbindung für Hochschule, Amtsgericht, Arbeitsamt und Stadtfriedhof, ist dicht. Der Grund sind Fernwärmearbeiten der Stadtwerke. Das sind die Folgen für Bus- und Autofahrer.