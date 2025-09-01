Stadtwerke bauen Fernwärme Straßensperrung in Merseburg: 13 Kilometer Umleitung für 250 Meter Baustelle
Die Geusaer Straße in Merseburg, zentrale Anbindung für Hochschule, Amtsgericht, Arbeitsamt und Stadtfriedhof, ist dicht. Der Grund sind Fernwärmearbeiten der Stadtwerke. Das sind die Folgen für Bus- und Autofahrer.
Aktualisiert: 02.09.2025, 09:34
Merseburg/MZ. - Die wichtigste Zufahrt aus dem Merseburger Zentrum in Richtung Hochschule, Mitz, Arbeitsamt, Amtsgericht und Stadtfriedhof ist seit diesem Montag dicht.