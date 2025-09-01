weather regenschauer
  4. Baustelle wegen Fernwärme: 13 Kilometer Umleitung für Straßenverkehr

Stadtwerke bauen Fernwärme Straßensperrung in Merseburg: 13 Kilometer Umleitung für 250 Meter Baustelle

Die Geusaer Straße in Merseburg, zentrale Anbindung für Hochschule, Amtsgericht, Arbeitsamt und Stadtfriedhof, ist dicht. Der Grund sind Fernwärmearbeiten der Stadtwerke. Das sind die Folgen für Bus- und Autofahrer.

Von Robert Briest Aktualisiert: 02.09.2025, 09:34
Merseburgs Nadelöhr ist dicht: Die Geusaer Straße ist seit Montag für eine Baustelle gesperrt. Welche Umwege für Autofahrer jetzt gelten und wie die Busse fahren. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Die wichtigste Zufahrt aus dem Merseburger Zentrum in Richtung Hochschule, Mitz, Arbeitsamt, Amtsgericht und Stadtfriedhof ist seit diesem Montag dicht.