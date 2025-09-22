Die Ortsfeuerwehr Ermlitz hat am Wochenende den An- und Umbau ihres Gerätehauses offiziell eingeweiht. Weshalb sie mit dem fertiggestellten Objekt jedoch hadern.

Ermlitz/MZ. - Nach 16 Monaten Bauzeit konnte am Samstag der fertige An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Ermlitz eingeweiht werden. Im Rahmen des Feuerwehrfestes fand auch ein Tag der offenen Tür statt, bei dem interessierte Bürger die Möglichkeit bekamen, einen Blick in das fertiggestellte Gerätehaus zu werfen. Die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde bekamen diese Chance am vergangenen Dienstag als der Ausschuss in den Räumlichkeiten der Ortsfeuerwehr tagte.