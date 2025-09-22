Volle Leidenschaft, keine Punkte – die Alligatoren verlieren Derby in der Handball-Regionalliga Mitteldeutschland im Ballhaus gegen Tabellenführer SV Anhalt Bernburg mit 30:35.

Der HC Aschersleben, hier mit dem siebenfachen Schützen Andreas Rojewski beim Wurf, musste sich im Derby dem SV Anhalt Bernburg beugen.

Aschersleben/mz. - „Derbysieger, Derbysieger“, schallte es nach dem Abpfiff aus der Kabine des SV Anhalt Bernburg. Die Saalestädter sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben das erste Duell nach mehr als elf Jahren beim HC Aschersleben mit 35:30 (21:16) zu ihren Gunsten entschieden. Und bleiben damit nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ganz oben in der Mitteldeutschen Regionalliga.