Nach Flucht und Dopingsperre Ukrainerin startet in Merseburg als Radtrainerin neu

Olena Kozakova soll in Merseburg Kinder für den Radsport begeistern. Die Ukrainerin war einst selbst Leistungssportlerin, bevor eine Dopingsperre ihre aktive Karriere beendete. In ihrer neuen Heimat will sie helfen, die Euphorie um die Wiedereröffnung der Radrennbahn zu manifestieren.