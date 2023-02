Klimawandel im Saalekreis UFZ untersucht wie Dürrejahre den Boden bei Bad Lauchstädt austrocknen

2018 war die Goethestadt der niederschlagsärmste Ort in Deutschland. Auch danach regnete es meist zu wenig. Das Umweltforschungszentrum in Bad Lauchstädt untersucht, was das für die Wasserbestände im Erdreich bedeutet. Die Tendenz ist eindeutig - mit Folgen für die Landwirtschaft