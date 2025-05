Erneuerbare Energien im Weida-Land Überraschende Wende: Gemeinderat lehnt Solarpark auf Ackerfläche bei Obhausen ab

Vor einigen Wochen hatte der Gemeinderat Obhausen in einer nicht-öffentlichen Arbeitsberatung, in der der Investor das Projekt vorstellte, der Ansiedlung einer großflächigen Photovoltaik-Anlage zugestimmt. In der öffentlichen Ratssitzung wurde ein Beschluss dazu jedoch abgelehnt.