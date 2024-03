Saucbermachen im Saalekreis Überall ist Frühjahrsputz

In Krumpa wurde am Platz der Feuerwehr und in der Kirche gearbeitet. Die Solejugend und die Jugendfeuerwehr Bad Dürrenberg haben Müll gesammelt. Und auch die Stadt Merseburg hofft am 23. März auf viele Mitstreiter.