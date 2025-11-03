In Lochau entsteht ein neuer Ort der Begegnung: Der bisherige Jugendclub wird zu einem Bürgertreff für alle Generationen umgebaut. Dank einer Förderung von 19.000 Euro und viel lokaler Unterstützung soll hier bald ein moderner Treffpunkt entstehen, an dem Jung und Alt gemeinsam Zeit verbringen können.

Treffpunkt für alle Generationen: Wie der Jugendclub in Lochau umgebaut werden soll

Torsten Ringling (von l. nach r.), Michael Arlet, Uwe Witczak, Andrej Haufe und Tobias Müller bei der Schildübergabe.

Lochau/MZ. - „Ein Projekt des Fördervereins Lochau“, steht auf einem Banner an dem Jugendclub in Lochau. Dieser soll durch eine Baumaßnahme zu einem Bürgertreff für alle Generationen umgestaltet werden. Die Maßnahme wurde von der Beratungsstelle zur kommunalen Quartiersentwicklung in Sachsen-Anhalt (Beqisa) mit 19.000 Euro gefördert. Am Mittwoch wurde das Förderschild des Landes an den Förderverein Lochau, der die Maßnahme beim Förderaufruf 2025 eingereicht hatte, übergeben.