Die evangelische Kirchengemeinde in Aschersleben hat den Reformationstag mit einem außergewöhnlichen und aufwändigen Harry-Potter-Gottesdienst gefeiert. Worin besteht die wahre Magie?

Magie in der Ascherslebener Stephanikirche: Gottesdienst zwischen Reformationstag und Halloween

Lars Bremer als Hagrid, Anne Bremer als Minerva Mc Gonagall und Ruben Lampert als Todesserin Bellatrix Lestrange.

Aschersleben/MZ - Hagrid empfängt an der Tür, Mad Eye Moody eilt durchs Kirchenschiff, irgendwo ist sicher auch Dumbledore, und in den Bänken sitzen erwartungsvolle Zauberschüler und natürlich auch Muggel. Kenner wissen sofort, dass hier nur von Harry Potter die Rede sein kann.