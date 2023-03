Auf der Straße zwischen Leuna und Spergau ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Jugendlicher wurde dabei von seinem Traktor geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Der Unfallfahrer war alkoholisiert.

Spergau/MZ - - Bei einem Auffahrunfall zwischen Leuna und Spergau am Montagabend hat ein Jugendlicher schwerste Verletzungen erlitten. Der 16-Jährige war laut Polizei mit einem Kleintraktor unterwegs, als ihm Höhe Tor 4 des Leuna-Werkes gegen 20.20 Uhr ein Auto ins Heck fuhr. Durch den Aufprall wurde der Teenager vom Traktor auf die Straße geschleudert.

Unfallfahrer hatte getrunken

Er zog sich dabei schwerste Verletzungen zu - auch am Kopf. Die Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung ins Klinikum Bergmannstrost nach Halle. Der Fahrer des aufgefahrenen Autos wurde nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen vor Ort versorgt. Wieso er in das Heck des Traktors fuhr, war am Dienstagvormittag noch ungeklärt.

Allerdings stellten die Beamten bei ihm Alkohol im Blut fest. Der Wert lag bei 0,6 Promille. Die Polizei zog deshalb den Führerschein des 40-Jährigen ein.

Drei Wehren im Einsatz

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 8.000 Euro. Wegen der Rettungsarbeiten war die Landstraße zwischen Leuna und Spergau bis 1 Uhr nachts gesperrt. Vor Ort war neben den Freiwilligen Feuerwehren Spergau und Leuna auch die Werksfeuerwehr aus Leuna im Einsatz.