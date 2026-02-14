Die Tischlerei Prinz in Nemsdorf-Göhrendorf bleibt in der Familie: Der junge Tischlermeister Niklas Prinz hat den Handwerksbetrieb übernommen und leitet ihn nun in der vierten Generation. Welche Pläne Niklas Prinz hat.

Der neue Chef der Tischlerei Prinz, Tischlermeister Niklas Prinz, mit seinen Eltern Katrin und Andreas Prinz in einer selbst geplanten und gebauten Küche.

Nemsdorf-Göhrendorf/MZ. - Bereits mit 20 Jahren konnte sich Niklas Prinz aus Nemsdorf-Göhrendorf Tischlermeister nennen. Jetzt, vier Jahre später, ist er auch Geschäftsführer. Er hat den Familienbetrieb, die Tischlerei Prinz in Nemsdorf, übernommen und leitet diesen nun in vierter Generation.