Sachsen-Anhalts Veterinärämter verhängen mehr Tierhaltungsverbote wegen Verstößen gegen den Tierschutz. Die Linken-Abgeordnete Kerstin Eisenreich sieht aber ein massives Problem bei der Durchsetzung der Verbote. Und sie kritisiert den Saalekreis für die Versteigerung der Bad Lauchstädter Hunde.

Im vergangenen Jahr retteten Behörden verwahrloste Hunde bei Bad Lauchstädt. Gegen die Besitzerin wurde ein Haltungsverbot verhängt.

Merseburg/Kabelsketal/MZ. - Die Veterinärämter in Sachsen-Anhalt erlassen immer häufiger neue Tierhaltungsverbote. Von 2015 auf 2024 stieg die Zahl von 30 auf 84. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage von Kerstin Eisenreich hervor. Die Linken-Abgeordnete aus dem Saalekreis erklärt im Gespräch mit Robert Briest, warum sie fürchtet, dass ein Teil der Verbote nicht greift und weshalb sie die Versteigerung von geretteten Hunden durch den Saalekreis für falsch hält.