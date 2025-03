Bennstedt/Bad Lauchstädt/Halle/MZ - Eiternde Wunden, offene Liegestellen, die teils bis fast auf den Knochen gingen. „Mausi“ war in katastrophalem Zustand, als Tierärzte sie im September 2022 einschläferten. Dabei hatte ihre Besitzerin die alte Hündin erst neun Tage zuvor in deutlich besserer Verfassung in einer Hundepension in Bennstedt zur Betreuung abgegeben. Dort erwarteten sie aber nur qualvolle letzte Lebenstage. Deswegen und wegen drei weiterer Fälle von Tierquälerei stand am Donnerstag am Amtsgericht Halle eine Verhandlung gegen eine 50-jährige Bennstedterin auf dem Programm. Dieselbe Frau, die auch als Hauptbeschuldigte im Fall der über 120 kurz vor Weihnachten bei Bad Lauchstädt in verwahrlosten Zustand geretteten Hunde gilt.

