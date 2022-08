Thomas Müller aus Merseburg tüftelt gern an DDR-Fahrzeugen

Merseburg/Querfurt/MZ - Etliche DDR-Sammelobjekte wie Fahnen und Bilder schmücken die Garage von Thomas Müller am Nulandtplatz in Merseburg. Und zwei top in Schuss erscheinende, tiefergelegte Trabis 601 in blau und weiß sind dort abgestellt. Ein weiteres Auto ist von einer Plane bedeckt. „Mein Schmuckstück“, so der Besitzer aus Merseburg. Er entfernt die Verhüllung. Ein Wartburg 311 Coupé im Rohzustand kommt zum Vorschein. „Es gab knapp 5.000 Exemplare, davon, so schätzt man, dass ungefähr die Hälfte ins Ausland ging und die andere in der DDR verblieb“, sagt er. Seinen kaufte er in Holland.