Kritik am Landesentwicklungsplan Bad Dürrenberg und Teutschenthal fürchten um Supermarkt-Projekte
Wenn der Landesentwicklungsplan in Kraft tritt, könnten große Einzelhandelsprojekte in kleinen Städten kippen. In Bad Dürrenberg und Teutschenthal stehen Jahre der Arbeit in Frage.
Aktualisiert: 17.10.2025, 09:00
Bad Dürrenberg/Teutschenthal/MZ. - Die einen klatschen in die Hände – sie haben einen fertigen Bebauungsplan für ihre Supermärkte auf dem Tisch. Andere Kommunen fürchten um Jahre der Arbeit, sich abwendende Investoren und vor allem um die Versorgung im ländlichen Raum.