Wenn der Landesentwicklungsplan in Kraft tritt, könnten große Einzelhandelsprojekte in kleinen Städten kippen. In Bad Dürrenberg und Teutschenthal stehen Jahre der Arbeit in Frage.

Der Edeka in Bad Lauchstädt ist einer der neuesten Supermärkte im Saalekreis. Nach neuem Landesentwicklungsplan wäre er zu groß für ein Grundzentrum.

Bad Dürrenberg/Teutschenthal/MZ. - Die einen klatschen in die Hände – sie haben einen fertigen Bebauungsplan für ihre Supermärkte auf dem Tisch. Andere Kommunen fürchten um Jahre der Arbeit, sich abwendende Investoren und vor allem um die Versorgung im ländlichen Raum.