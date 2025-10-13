Nach der geplanten Schließung zweier Lidl-Märkte in Merseburg drohen Lücken in der Innenstadt bei Nahversorgern. Ein Bauprojekt von Edeka könnte künftig Abhilfe schaffen.

Nach der geplanten Schließung zweier Lidl-Märkte in Merseburg drohen Lücken in der Innenstadt bei Nahversorgern. Ein Bauprojekt von Edeka könnte künftig Abhilfe schaffen.

Merseburg/MZ. - Edeka hält weiterhin an der Idee eines Marktes seiner Tochtermarke „nah & gut“ in der Merseburger Christianenstraße fest. Auf MZ-Anfrage erklärte der Lebensmittelkonzern, da man vor Ort aber nur Mieter werde, habe man keinen Einfluss auf den „Prozess zur Umsetzung der Baumaßnahmen“. Eigentümer und Investor bereiteten derzeit die Unterlagen zur Tektur, also zur Änderung, des Bauantrages, vor. Diese würden kurzfristig eingereicht. „Sobald die Genehmigung vorliegt, sollte der Investor mit dem Bau beginnen können“, erklärte eine Edeka-Sprecherin.