Die anhaltenden winterlichen Bedingungen lassen die Vorräte zum Streuen der Straßen und Wege schwinden. Nachschub gibt es zwar, aber begrenzt, und es wird nach Priorität geliefert.

Von Melain van Alst 06.02.2026, 06:00
Aufgrund des anhaltenden Winters werden die Salzvorräte knapp.
Aufgrund des anhaltenden Winters werden die Salzvorräte knapp. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Nebel, Niesel und Temperaturen um den Gefrierpunkt oder knapp darunter – das Wetter könnte nicht ungünstiger sein. „An Tagen wie diesen brauchen wir flächendeckend viel Salz“, sagt Stefan Saal, Prokurist bei der Entsorgungsgesellschaft Saalekreis (EGS), die den Winterdienst auf den Kreisstraßen übernimmt.