In der Querfurter Stadtratssitzung am Donnerstag, 9. Oktober, wird das Thema behandelt, das in den vergangenen Wochen in Querfurt für Aufregung sorgte. Ein Antrag der AfD-Fraktion sowie ein Zusatzantrag des Bürgermeisters stehen auf der Tagesordnung. Worum es darin geht.

Viele Querfurter sehen die Kündigung ihrer DDR-Garagen als Enteignung.

Querfurt/MZ. - Die AfD-Fraktion des Querfurter Stadtrates hat sich dem Anliegen von Garagenbesitzern in Querfurt angenommen. Von ihr wurde ein schriftlicher Antrag in die Stadtratssitzung, die am Donnerstag, 9. Oktober, um 18 Uhr in Weißenschirmbach stattfindet, eingebracht. Dieser lautet: „Eigentumsverhältnisse bürgernah und flexibel ordnen – Städtische Garagen den Pächtern zum Verkauf anbieten“. Der Kauf soll eine Option zum Mietangebot der Stadt darstellen.