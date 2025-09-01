Stadtwerke bauen Fernwärme Straßensperrung in Merseburg: 13 Kilometer Umleitung für 250 Meter Baustelle
Die Geusaer Straße, zentrale Anbindung für Hochschule, Amtsgericht, Arbeitsamt und Stadtfriedhof, ist dicht. Der Grund sind Fernwärmearbeiten der Stadtwerke. Das sind die Folgen für Bus- und Autofahrer.
01.09.2025, 15:20
Merseburg/MZ. - Die wichtigste Zufahrt aus dem Merseburger Zentrum in Richtung Hochschule, Mitz, Arbeitsamt, Amtsgericht und Stadtfriedhof ist seit diesem Montag dicht. Der Grund ist eine Baustelle auf der Geusaer Straße zwischen B91 und Moselweg. Dort verlegen die Stadtwerke geplant bis 19. Dezember eine Fernwärmeleitung. Mit dieser soll der Bereich Fritz-Haber-Straße an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Durch diese Bauarbeiten gibt es auch eine Verkehrsverengung im Kreuzungsbereich auf der Bundesstraße.