Anbaden am 1. Mai im Saalekreis Strände am Geiseltalsee und Hasse Roßbach öffnen

Am 1. Mai heißt es Anbaden im südlichen Saalekreis. Die Hasse Roßbach lädt zu Kinderspaß und Musik ein. Im Geiseltalsee-Strandbad Stöbnitz steht die DLRG in den Startlöchern. Am Strand Frankleben wurde in einen neuen WC-Container investiert.