Kinder und Jugendarbeit im Saalekreis Stiftung in Bad Dürrenberg blockiert – Stadt erwägt Petition gegen stockende Testamentsvollstreckung
Weiterhin profitieren Kinder und Jugendliche nicht von dem Vermögen einer verstorbenen Bad Dürrenbergerin. Die Stadt sucht nun Hilfe beim Petitionsausschuss des Landes, während die Testamentsvollstreckerin eine neuen Lösungsvorschlag hat.
01.03.2026, 12:00
Bad Dürrenberg/MZ. - Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Stiftung in Bad Dürrenberg wird weiter auf sich warten lassen. Die Testamentsvollstreckerin sucht noch immer nach einer Lösung, die dem letzten Willen der Verstorbenen gerecht wird.