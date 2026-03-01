Weiterhin profitieren Kinder und Jugendliche nicht von dem Vermögen einer verstorbenen Bad Dürrenbergerin. Die Stadt sucht nun Hilfe beim Petitionsausschuss des Landes, während die Testamentsvollstreckerin eine neuen Lösungsvorschlag hat.

Noch immer ist die Stiftung für Kinder- und Jugendarbeit in Bad Dürrenberg nicht gegründet.

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Stiftung in Bad Dürrenberg wird weiter auf sich warten lassen. Die Testamentsvollstreckerin sucht noch immer nach einer Lösung, die dem letzten Willen der Verstorbenen gerecht wird.