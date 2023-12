Die Stadtwerke Merseburg wollen in den kommenden Jahren weiter in Glasfasernetz ausbauen. Bis 2030 sollen mindestens 95 Prozent der Haushalte gigabitfähiges Internet zur Verfügung haben. Doch bisher wollen das noch gar nicht so viele, sagt der Geschäftsführer

Merseburg/MZ. - Die Stadtwerke Merseburg wollen bis zum Ende des Jahrzehnts die Kreisstadt und ihre angrenzenden Versorgungsgebiete fast vollständig mit Glasfaseranschlüssen versorgen. Dies erklärte Geschäftsführer Guido Langer. „Wir wollen jetzt mit dem Flächenrollout beginnen.“ Aktuell versorgen die Stadtwerke ihre 8.800 Internetkunden, 6.600 davon in Merseburg, mit verschiedenen Leitungsarten. Teilweise liegen ab den Verteilerkästen noch Kupferkabel, auf denen die Datengeschwindigkeit per Vectoring erhöht wird. Teils liegen bereits Glasfaserleitungen bis in Mehrfamilienhäuser, in den Häusern geht es dann in andere Leitungsarten über. Ein Teil der Kunden verfügt auch schon über Glasfaser bis in die Wohnung. Das seien aktuell etwa 1.000, sagte Langer. Bei 11.515 Haushalten wäre Glasfaser theoretisch verfügbar.