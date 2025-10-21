Spergauer scheitern mit Eilanträgen Gericht hält vorzeitige Besitzeinweisungen aufrecht - Stadtwerke Leipzig dürfen weiter auf Spergauer Felder zugreifen

Im Rechtsstreit zwischen einigen Spergauern und den Stadtwerken Leipzig hat das Landgericht Halle nun im Eilverfahren entschieden, dass die Stadtwerke vorerst weiterhin auf die Felder der Spergauer zugreifen dürfen – gegen deren Willen. Möglich macht das das Enteignungsgesetz Sachsen-Anhalts. Das Hauptsacheverfahren läuft parallel noch.