Der Agrarbetrieb AVG Mücheln plant einen der größten Solarparks in Sachsen-Anhalt, um den Industriepark Leuna mit Strom zu beliefern. Eine Bürgerinitiative will den Bau aber stoppen. Das Vorzeigeprojekt zeigt, wie schwer die Energiewende umzusetzen ist.

Braunsbedra/MZ. - Bereits am Ortseingang von Braunsbedra hängt ein großes Banner mit der Überschrift: „Kein Solarpark XXL im Geiseltal“. Aufgehängt haben es Mitglieder der Bürgerinitiative Braunsbedra, die den 250 Hektar großen Solarpark – das entspricht etwa 350 Fußballfeldern – verhindern wollen. Sina Anklam, eine von drei Sprechern der Initiative, will kein Photovoltaik auf wertvollem Ackerboden in der 11.000-Einwohner-Stadt im Saalekreis. An diesem Mittwoch soll der Stadtrat über den Bebauungsplan entscheiden: Wird Baurecht erteilt oder nicht? Diese Frage hat die Bürgerschaft der Stadt inzwischen gespalten. Damit steht auch ein wichtiges Projekt für die Energiewende und den Strukturwandel im südlichen Sachsen-Anhalt auf der Kippe. Wie kam es dazu?

Braunsbedra liegt in einer Industrieregion: Bis zur Wende wurde am Rand der Stadt 300 Jahre lang Braunkohle gefördert. Der ehemalige Tagebau wurde geflutet, daraus ist der Geiseltalsee entstanden – der größte See Sachsen-Anhalts. Im Ortsteil Krumpa wurden in der DDR Öle der Marke Addinol hergestellt, eine Nachfolgefirma sitzt heute im benachbarten Leuna. Viele Einwohner arbeiten an den Chemiestandorten Leuna und Schkopau.

Am Rand des benachbarten Mücheln hat das Agrarunternehmen AVG seinen Sitz. Firmenchef Carl-Philipp Bartmer trägt Hemd, Jeans und Sneakers. Der 35-jährige Agraringenieur führt einen der größten Agrarbetriebe im südlichen Landesteil. Auf etwa 3.000 Hektar werden gängige Marktfrüchte wie Raps, Weizen und Zuckerrüben angebaut. Bartmer ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Seine Eltern haben nach der Wende in Löbnitz (Salzlandkreis) einen Hof errichtet. Nach den Dürrejahren 2018 bis 2020 suchte der junge Landwirt neue Einnahmequellen für den Betrieb: „Wir benötigen ein zweites wirtschaftliches Standbein“, ist er überzeugt. „Wir wollen aber auch die Landwirtschaft erhalten.“ So entstand die Idee vom Agri-PV-Park. Es handelt sich um ein Doppelnutzungskonzept. „In einigen Teilen des Solarparks wollen wir 13.000 Freiland-Hühner in automatisierten, mobilen Hühnerställen halten“, erklärt Bartmer. „Auf anderen Flächen werden unter Solarmodulen Rinder stehen.“

40 Infoveranstaltungen für Bürger gemacht

Das Besondere an dem Projekt „Sonnenquelle Geiseltal“ ist jedoch die Vermarktung des Stroms: Dieser soll zum großen Teil von Firmen aus dem benachbarten Chemiepark Leuna abgenommen werden. Zudem ist ein günstiger Bürgerstrom-Tarif geplant. Einen weiteren Teil der Elektrizität will die AVG Mücheln zusammen mit dem Partner Münch Energie aus Rugendorf (Bayern) über die staatlich garantierte EEG-Einspeisung vermarkten. „Es ist ein Projekt aus der Region für die Region“, wirbt Bartmer für das Vorhaben. Mit dem Solarpark könnten rechnerisch 87.500 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Bartmer und Co-Geschäftsführer Constantin von Reitzenstein, die zusammen mit ihren Familien den Betrieb 2018 übernommen haben, veranstalteten inzwischen 40 Informationsveranstaltungen, um das Projekt den Bürgern vorzustellen. Doch ihr Plan, mit Solarenergie die Chemieregion zu stärken, stößt auf anhaltenden Widerstand in Teilen der Bevölkerung.

Die Bürgerinitiative Braunsbedra gründete sich im Herbst 2023. Mitgründerin Anklam, die einen Reiterhof betreibt, läuft bei Presseterminen auch mal mit Alpakas durch die Landschaft, die sie so erhalten will, wie sie ist. Anklam sorgt sich vor allem um das Landschaftsbild und den Tourismus am Geiseltalsee. Mitstreiter Christoph Gallas sagte zuletzt: „Wollen wir tatsächlich unserer nächsten Generation eine schwarze, zugebaute Landschaft auf bestem Ackerland hinterlassen?“ Vor allem die Größe des Solarparks und die Nutzung von Ackerfläche sind die Hauptkritikpunkte. Die Bürgerinitiative sammelte mehr als 1.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren über den Bau des Solarparks.

Ein Bürgerentscheid wurde von Steffen Schmitz (CDU), Bürgermeister von Braunsbedra, jedoch zurückgewiesen. Seine Begründung: Rechtlich sei ein solches Votum im laufenden B-Plan-Verfahren nicht zulässig. Auch eine Bürgerbefragung soll abgelehnt werden. Das heizt die Stimmung an.

Die Kritiker sind auch nicht gegen Solarenergie, doch wollen sie diese lieber auf Dächern als auf dem Acker. Die Bürgerinitiative hat inzwischen eine gut gestaltete Homepage im Internet, vor allem wird aber in sozialen Netzwerken wie Facebook Kritik an dem Projekt geübt. Schmitz wird der Vorwurf gemacht, dass er das Vorhaben gegen den Willen der Bürger durchsetzen will. Da die Gegner rechtlich kaum Möglichkeiten haben, den Bau zu stoppen, protestieren sie vor und in Stadtratsversammlungen. Dort haben sich inzwischen über Parteigrenzen hinweg zwei Lager von Befürwortern und Gegnern gebildet. Bei der Kommunalwahl tritt die Bürgerinitiative nun auch an. In der Kritik steht vor allem Schmitz, dem sogar Korruption vorgeworfen wird – ohne aber einen Beleg zu liefern. „Die Atmosphäre ist vergiftet“, sagt ein Beobachter.

Die Unterstützer der Bürgerinitiative mit einem riesigen Banner, das ihre Ziele verdeutlichen soll. Foto: Undine Freyberg

Der Bürgermeister sieht sich inzwischen gezwungen, auch in sozialen Medien etwas zum Vorwurf des persönlichen Vorteils zu sagen: „Das stimmt nicht! Ich bin weder beteiligt, noch bekomme ich Provision!“ Er verweist darauf, dass die AVG Mücheln eine Selbstverpflichtung abgegeben hat, so dass die klamme Stadt eine sogenannte Akzeptanzabgabe von 0,2 Cent je produzierter Kilowattstunde erhalten würde. Je nach Anlagengröße sind das mehrere hunderttausend Euro im Jahr. Schmitz will davon unter anderem die Bibliothek, die Sportstätten, Vereinshäuser und das Jugendzentrum erhalten.

Industrie in Leuna unterstützt die Pläne

Die Chemieindustrie steht hinter dem Projekt: „Grundsätzlich spielen erneuerbare Energien für die Transformation der chemischen Industrie eine große Rolle“, sagt Christof Günther, Geschäftsführer der Chemieparkgesellschaft Infra-Leuna. „Das Projekt im Geiseltal ist von der Größenordnung her sicher interessant, allerdings allein nicht entscheidend für die zukunftsfähige Energieversorgung des Standortes.“ Die Chemiefirmen verhandeln mit vielen überregionalen Anbietern, um sich Grünstrom zu sichern. Konkret hat die AVG Mücheln bereits eine Vereinbarung mit dem Gase-Hersteller Linde zur Abnahme des Stroms.

In dem geplanten Solarpark am Geiseltalsee sollen Hühner gehalten werden. Foto: Münch Energie

Auch Landwirt Bartmer hat medial aufgerüstet. In einem Youtube-Video informiert er über das Projekt. Auf der Homepage „Sonnenquelle Geiseltal“ wurde eine 3-D-Animation mit Fotoaufnahmen erstellt, so dass sich die Bürger bereits jetzt anschauen können, wie der Solarpark sich später in die Landschaft einpasst. „Es werden die Sichtachsen gezeigt, die Hecke, die das Gelände umgibt, und die 19 einzelnen Parzellen des Solarparks“, erläutert Bartmer.

Auf Mitglieder der Bürgerinitiative ist der Landwirt bereits mehrmals zugegangen. „Wir sind bereit, auf Einwände zu reagieren“, sagt er. „Doch es gibt eine kategorische Ablehnung“ Nach seiner Ansicht sollte ein so komplexes Projekt von einem gewählten Stadtrat beurteilt und entschieden werden. Am Mittwoch haben es die Abgeordneten nun in der Hand: Der Solarpark für die Chemie kommt – oder nicht.

Zusatzinformation zu Solarpark-Boom

In Sachsen-Anhalt werden immer mehr Solarparks gebaut. In der ersten Jahreshälfte 2023 gingen Anlagen mit einer Leistung von 76 Megawatt ans Netz – im gesamten Jahr 2022 waren es 97 Megawatt. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt bereits mehr als 900 sogenannte Freiflächenanlagen.

Der Grund für den Bauboom: Vor allem die Nachfrage aus der Industrie nach grünem Strom hat deutlich zugenommen. Daher werden größere Solarparks errichtet, die den Strom direkt vermarkten. Zudem hat die Bundesnetzagentur auch das Volumen bei Ausschreibungen für Solarparks mit staatlicher Vergütung (EEG) erhöht.

Nach Angaben des Fraunhofer ISE kann der Solarstrom in großen PV-Parks für etwa sechs Cent je Kilowattstunde produziert werden. Das liegt aktuell unter den Produktionskosten eines Gas- und auch Kohlekraftwerkes. Zum Vergleich: Haushaltskunden zahlen für Strom mit Steuern und Netzumlage aktuell etwa 40 Cent je Kilowattstunde. Solarenergie ist vor allem dann günstig, wenn sie vor Ort verbraucht wird und kein großer Leitungsbau notwendig ist.