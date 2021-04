So will die Stadt Merseburg das Problem der vollen Klassenräume in Geusa lösen

Merseburg - Der Stadtrat hat die 1. Änderung der Grundschulbezirkssatzung der Stadt Merseburg beschlossen. Grund: In der Grundschule Geusa wird es immer enger. Deshalb gibt es folgende Veränderung für Kinder aus dem Ortsteil Beuna.

Kinder, die 2022 eingeschult werden und die mit ihren Familien südlich der Merseburger Straße wohnen, werden in die Grundschule „Am Geiseltaltor“ in Merseburg-Süd eingeschult. Kinder die nördlich der Merseburger Straße wohnen, dürfen in die Grundschule Geusa eingeschult werden.

Noch ist ungewiss, ob Schüler ein Jahr wiederholen möchten

Entsprechend der im Sommer 2020 beschlossenen Grundschulbezirkssatzung müssten im kommenden Jahr 27 Grundschüler in die 1. Klasse der einzügigen Grundschule Geusa aufgenommen werden. Es ist allerdings unklar, wieviele Familien mit schulpflichtigen Kindern im Grundschulalter noch in das weiter wachsende Wohngebiet nördlich der Langen Gasse in Geusa ziehen werden. Außerdem entstehe laut Stadtverwaltung zwischen dem Sportplatz Atzendorf und der Geusaer Straße ein neues Wohngebiet mit 18 Häusern.

Alle Mädchen und Jungen im Grundschulalter, die mit ihren Eltern dorthin ziehen, müssten ebenfalls in die Grundschule Geusa eingeschult werden. „Wieviele Kinder das sein werden, ist uns aktuell nicht bekannt“, sagte Amtsleiter Thomas Nemson, der in der Stadtverwaltung für das Thema Schulen zuständig ist. Außerdem sei es aufgrund der aktuellen Corona-Lage auch möglich, ein Schuljahr zu wiederholen. Und man wisse nicht, ob es Eltern gibt, die das für ihre Kinder möchten.

Sonderregelung für Geschwisterkinder an der Grundschule Geusa gefordert

Die neue Regelung für das Schuljahr 2022/23 betreffe laut Nemson aber nicht nur die Erstklässler, sondern auch Zweit-, Dritt- und Viertklässler, die neu nach Beuna ziehen. Dort entsteht südlich der Merseburger Straße ebenfalls ein neues Wohngebiet. Sollten die Zahlen in Geusa konstant hoch bleiben, müssten auch diese Schüler nach Süd gehen.

Laut Thomas Nemson würde die Situation jährlich daraufhin geprüft, wieviele Schüler die Grundschule Geusa aufnehmen kann. Nur unter dieser Voraussetzung hatten die Elternvertreter der Schule gegenüber der Stadt ihre Zustimmung zu der neuen Regelung erklärt. Außerdem hatten sie Wert darauf gelegt, dass es eine Sonderregelung für Geschwisterkinder geben soll.

Mehrere Stadtratsfraktionen votieren für Anschaffung eines Klassenraummoduls

Zwischen Geusa und Beuna gibt es eine besondere Verbindung, da Beuna vor einigen Jahren geholfen hatte, die Grundschule Geusa zu retten. Die stand wegen ihrer zu geringen Schülerzahlen nämlich kurz vor dem Aus.

Daher sind manche Beunaer und Geusaer gegen die Entscheidung, Beunaer Kinder nach Süd zu schicken. Beide Ortschaftsräte hatten sich für die Anmietung eines zusätzlichen Klassenraummoduls ausgesprochen. Mehrere Stadtratsfraktionen hatten befürwortet, dafür in diesem Jahr und den Folgejahren Geld im kommunalen Haushalt einzustellen. (mz/Undine Freyberg)