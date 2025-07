Mehrere Erntehelfer geraten in ihrer Unterkunft in Streit. Es geht vermutlich um Schulden. Zwei Männer kommen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Varrel - Bei einem Streit unter Erntehelfern im Landkreis Diepholz sind zwei Männer schwer verletzt worden. Bei einem 42-Jährigen könne eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags. Demnach waren mehrere Erntehelfer an ihrer Unterkunft in Varrel in einen Streit geraten, der dann eskalierte. Auslöser sollen vermutlich Geldprobleme oder Schulden gewesen sein.

Es kam laut Polizei zu körperlichen Auseinandersetzungen, dabei wurden auch Messer eingesetzt. Zwei Erntehelfer im Alter von 42 und 34 Jahren kamen mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Die Beamten griffen ein und beruhigten die Situation. Gegen den 34-Jährigen ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tatbeteiligungen dauern an.